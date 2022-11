Al pronto soccorso dopo incidente stradale, schiaffeggia infermiere per la troppa attesa

Ha preso a schiaffi un infermiere per la troppa attesa. Non si fermano le aggressioni ai danni del personale ospedaliero che opera a Roma. L'ultimo episodio all'ospedale Gemelli. Nella notte del 7 novembre, alle 23 circa, un uomo era arrivato al pronto soccorso dopo un incidente stradale.

A causa della troppa - a suo dire - attesa, l'uomo ha aggredito il personale medico per poi schiaffeggiare un infermiere. Sul posto, allertati sono accorsi i carabinieri che hanno identificato l'esagitato e lo hanno perquisito. In tasca aveva un coltello. Denunciato, la posizione dell'uomo è al vaglio della magistratura.

Una scena che ricorda quanto avvenuto nel pomeriggio di martedì 18 ottobre al Sant'Andrea a Roma Nord. A prendere di mira una infermiera, in quel caso, era stata una donna di 55 anni, poi allontanatasi prima dell'intervento della polizia, esasperata anche lei per la troppa attesa. Prima ancora, altre aggressioni sono state registrati anche al San Carlo di Nancy e al Santo Spirito. Nel primo caso ad aggredire medici e infermieri del pronto soccorso è stata una donna di 48 anni che, in evidente agitazione, ha preso a calci una porta e si è scagliata contro il personale.