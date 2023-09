Inseguimento da film tra l'Infernetto e Ostia: tre ladri arrestati e due carabinieri in ospedale

Un inseguimento da film, culminato con un'auto dei carabinieri finita contro un albero, due militari feriti e tre ladri arrestati. È successo venerdì pomeriggio tra l'Infernetto e Ostia, un intervento scattato dopo la segnalazione relativa a un furto in appartamento avvenuto proprio all'Infernetto.

La centrale operativa dei carabinieri ha ricevuto la segnalazione dai residenti del palazzo in cui è stato messo a segno il furto, che hanno riferito che i ladri si erano dati alla fuga in auto. È quindi partito l'inseguimento, che ha coinvolto una pattuglia del radiomobile di Ostia e una di Fregene. Arrivati all'altezza di via delle Azzorre, una delle auto dei carabinieri nel tentativo di bloccare quella dei fuggitivi è finita contro un albero, mentre i colleghi riuscivano a fermare i tre ladri.

Due carabinieri sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale Grassi per controlli, e non sono in gravi condizioni. I tre ladri, tre cittadini sudamericani - tra cui un minorenne - sono stati arrestati per furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e danneggiamento aggravato.