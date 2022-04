Infernetto, auto finisce in un canale

Un’auto è finita in un canale in zona Infernetto, periferia sud di Roma, in circostanze ancora non del tutto chiare.

La foto della macchina, una Mini, è stata condivisa sui profili social di Welcome to Favelas venerdì pomeriggio attirando decine di commenti.

Non è chiaro se il conducente abbia perso il controllo finendo nel canale o se l’auto fosse parcheggiata nei pressi e sia per qualche motivo “scivolata” all’interno. Nessuno, comunque, è rimasto ferito.