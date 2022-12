Aggredisce infermiere del pronto soccorso per la troppa attesa

Ennesima aggressione ai danni di un infermiere in servizio presso il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea di Roma. Il lavoratore è stato colpito al volto con un plico contenente documentazione sanitaria per ben due volte da una paziente furiora dai lunghi tempi di attesa. La paziente era in attesa con un codice 2 nella sala dei codici gialli gremita di pazienti in attesa di visita, accertamenti diagnostici o ricovero in reparto.

A denunciare quanto avvenuto sabato è stata la Confintesa Sanità Lazio: "Invitiamo sempre i lavoratori a denunciare ogni singolo episodio di violenza fisica o verbale subita per far emergere sempre più questa problematica ancora troppo sommersa dalla tendenza a giustificare l’insofferenza dell’utenza nei confronti di un sistema che non funziona. Il lavoratore aggredito sabato pomeriggio è già stato indirizzato al nostro avvocato penalista per essere tutelato nei migliori dei modi".

"Solo un paio di giorni fa un'altra operatrice sanitaria è stata aggredita con un calcio al collo da un paziente che stazionava in pronto soccorso e molti ricorderanno l'episodio del 18 ottobre scorso in cui un'infermiera ha subito un tentativo di strangolamento sempre in pronto soccorso", conclude la nota.

Scene che ricorda quanto avvenuto anche all'ospedale Gemelli dove un uomo, arrivato al pronto soccorso dopo un incidente stradale, ha schiaffeggiato il personale sanitario per la troppa attesa. Prima ancora, altre aggressioni sono state registrati anche al San Carlo di Nancy e al Santo Spirito. Nel primo caso ad aggredire medici e infermieri del pronto soccorso è stata una donna di 48 anni che, in evidente agitazione, ha preso a calci una porta e si è scagliata contro il personale.