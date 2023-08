Infermiera di Tor Vergata bloccata mentre va a lavoro e rapinata da ladro armato

Una infermiera del policlinico di Tor Vergata stava andando al lavoro quando è stata bloccata da un uomo che l'ha minacciata con un coltello e l'ha rapinata. È quanto successo all'alba di mercoledì due agosto alla sei del mattino a pochi metri dal plesso ospedaliero. A ricostruire la vicenda sono stati i carabinieri della stazione di Tor Vergata che hanno bloccato un 47enne sottoponendolo a fermo di indiziato di delitto.

L'infermiera stava raggiungendo il suo reparto per intraprendere il turno di lavoro, quando si è imbattuta in un uomo che le ha sbarrato la strada e, agitando un coltello, le ha intimato di consegnare quanto aveva con sé. La donna, comprensibilmente spaventata, ha ceduto la borsa al malvivente che ha guadagnato la fuga a bordo di un’auto. I carabinieri arrivati sul posto e dopo aver tranquillizzato la vittima hanno raccolto la sua denuncia ed hanno attivato le indagini.

Facendosi descrivere dalla vittima l'aspetto dell'indagato e grazie alle riprese delle telecamere dei circuiti di videosorveglianza della zona, in poche ore, i carabinieri sono risaliti al modello e alla targa dell’auto utilizzata dall’uomo per la fuga, oltre all’abbigliamento che indossava: un pantaloncino grigio, una maglietta rossa e scarpe bianche.

Gli accertamenti hanno portato all'indirizzo del domicilio del 47enne, in zona Palmiro Togliatti, trovando l'auto e ripresa dalle telecamere dopo la rapina. Una volta all'interno dell'abitazione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato gli indumenti indossati dall’uomo qualche ora prima e il coltello descritto dalla vittima. Il 47enne è stato dunque accompagnato a Regina Coeli dove il tribunale ha convalidato il fermo e disposto per lui la permanenza in carcere.