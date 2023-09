Infastidiscono la sua fidanzata, lui reagisce: pestato e investito per vendetta

Ha reagito ai complimenti, al limite delle molestie, alla sua ragazza e per vendetta il gruppo lo ha prima pestato e poi provato a investire. Vittima un 22enne romano che, insieme alla sua fidanzata, ha denunciato quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica fuori da un locale dell'Eur. Sono le 4.00 di notte quando la coppia esce dal locale, una discoteca latinoamericana. A lei si avvicina un gruppo di quattro persone che, evidentemente brille, iniziano a infastidirla. Complimenti, inviti ad allontanarsi con loro, tutto al limite delle molestie. A porre fine alla scena l'arrivo del fidanzato di lei che ha allontanato i quattro.

Sembrava finita lì. La coppia si avvia a prendere l'auto, quando - questo è il racconto fatto alla polizia dai due - da dietro si sente un'auto arrivare a tutta velocità. Dalla vettura scendono in tre e colpiscono alle spalle il fidanzato, facendolo cadere a terra. Calci, qualche pugno e schiaffi. Quindi l'unico del gruppo rimasto in auto accelera e prova ad investire il 22enne che per fortuna riesce a scostarsi.

Il gruppo fugge, la ragazza chiede aiuto, ma nessuno interviene. Vengono chiamati i soccorsi, con l'ambulanza del 118 che trasporta il giovane al Sant'Eugenio. Qui, in codice giallo, viene curato e dimesso. Quindi il racconto agli agenti del commissariato Colombo, al momento al lavoro per ricostruire quanto accaduto. Acquisite le telecamere presenti nella zona della discoteca.