Chef Rubio massacrato di botte: Rubini denuncia aggressione in polizia, indaga la digos

Ha presentato denuncia in commissariato Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, massacrato di botte mercoledì notte. Noto per le sui posizioni pro-Palestina ha accusato apertamente di essere stato picchiato da una "squadraccia" di "ebrei sionisti". Posizione poi confermata attraverso una serie di post sul sul profilo X dove Rubini è molto attivo e dove ha reso noto lui stesso l'aggressione subita.

Un'aggressione sulla quale adesso indaga la digos di Roma. Secondo quanto scritto dall'uomo residente a Frascati, ai Castelli Romani: "mi hanno aspettato fuori casa in 6 e hanno tagliato i fili del cancello per massacrarmi" di botte. I poliziotti invieranno una prima informativa alla procura di Velletri che aprirà un fascicolo sulla vicenda.

Medicato in pronto soccorso Rubio è stato dimesso dall'ospedale con una frattura dell'orbita facciale conseguenza dei colpi ricevuti, da sei o sette persone che dopo averlo pestato gli hanno spaccato l'auto a colpi di martello per poi darsi alla fuga.

"Tutta la nostra solidarietà a chef Rubio e fermissima condanna alla violenta aggressione di cui è stato vittima. Sarebbe gravissimo se la ragione di questo attacco fosse veramente la nota posizione di Rubio a sostegno della causa palestinese, che in questo momento dovrebbe essere la causa di tutti coloro che credono nella pace, nell'umanità e nel rispetto del diritto internazionale - dichiarano i parlamentari del Movimento 5 Stelle delle commissioni Esteri di Camera e Senato -. L'uso della violenza per motivi politici non ha diritto di esistere in un Paese civile e democratico. Auspichiamo una ferma condanna anche da parte delle forze di governo e una rapida azione per individuare responsabili e movente"