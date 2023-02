Ucciso a coltellate in strada, si indaga nella comunità filippina

La procura di Roma indaga per omicidio in merito alla morte del 50enne filippino Michael Lee Pon, accoltellato domenica sera in via Anastasio II. Agli uomini della squadra mobile il compito di risolvere quello che al momento appare come un delitto avvenuto nell'ambito di una lite. Ci sono alcuni punti certi a partire dai quali i poliziotti stanno muovendo le proprie indagini. Innanzitutto dalle testimonianze raccolte l'uomo sarebbe stato aggredito in strada, poco fuori dalla stazione metro Valle Aurelia, da cinque persone.

La ricostruzione della lite

La lite si sarebbe consumata in due fasi: in un primo momento la vittima sarebbe stata avvicinata da un gruppo di persone con le quali sarebbe scoppiato un violento diverbio, sfociato poi in rissa. Dopo pochi minuti Lee Pon sarebbe stato nuovamente aggredito, nella zona di accesso alla stazione, a poca distanza da via Anastasio II. Qui il suo assassino ha estratto il coltello ed ha inferto la coltellata fatale, quella che l'ha ucciso. I cinque sono quindi fuggiti, facendo perdere le proprie tracce.

Il luogo dell'accaduto

Sin qui i punti certi. L'identità dei cinque è al momento ignota. Per risalirvi sono state acquisite le telecamere di sicurezza presenti in zona. Dai frame ci si aspetta di scorgere la lite e il momento esatto dell'omicidio. Le immagini potrebbero aver immortalato anche la fuga. Il luogo, la domenica, è solitamente frequentato dalla comunità filippina, fatto questo che lascia pensare come il branco che ha aggredito Lee Pon possa essere composto da suoi connazionali.

La vittima

Altro aspetto su cui sono in corso accertamenti è il profilo della vittima che, per ora, è quello di un badante senza macchia. Cinquant'anni, Lee Pon assisteva un anziano della zona. Il lavoro degli agenti della squadra è quello di ricostruire i rapporti dell'uomo e le sue ultime ore. Secondo quanto si apprende solitamente il 50enne trascorreva le sue domeniche tra i connazionali, proprio nella zona dell'omicidio. Chi l'ha ucciso faceva parte del suo gruppo di amici? Era successo qualcosa in precedenza? A questa e ad altre domande stanno provando a dare risposta gli uomini della squadra mobile di Roma che, per questo motivo, ieri hanno ascoltato numerosi esponenti della comunità filippina di Roma.