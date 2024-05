La lite, la coltellata al petto e l'assassino che va al bar. Così si muore alla stazione Termini

È stato accoltellato a morte in strada davanti alla stazione Termini di Roma , nella zona che affaccia su piazza dei Cinquecento. La vittima, Abdiwahab Sulub Cali, aveva 41 anni. A ucciderlo con una coltellata al torace è stato un connazionale, anche lui 41enne, che poi dopo il delitto è andato a un bar. A ricostruire l'omicidio efferato consumato in una delle zona più movimentate della Capitale è stata la polizia di Stato.

Il somalo è stato sottoposto in stato di fermo per l'omicidio di Abdiwahab Sulub Cali. Ma se la dinamica dell'omicidio appare chiara, al momento ancora non è stato definito il movente. Forse una lite.

L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte quando alcuni passanti, vedendo Cali a terra insanguinato, hanno contattato il numero d'emergenza 112. Sul posto un'ambulanza del 118 e la polizia appunto. Inutili i soccorsi.

Fatale è stata da un'unica coltellata all'altezza dell'addome. Grazie alle testimonianze raccolte anche tra i senza dimora che frequentano l'area della stazione Termini e dopo aver visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza che puntano sul piazzale all'esterno dello scalo ferroviario, dove si trovano anche le fermate degli autobus, gli investigatori hanno trovato la persona che cercavano, l'uomo sospettato del delitto.

Era all'interno di un bar di via Cernaia, a poche centinaia di metri di distanza. Per gli investigatori potrebbe essere stato lui ad aver sferrato il colpo che ha ucciso Abdiwahab Sulub Cali. È stato ascoltato a lungo dagli inquirenti. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima trascorreva le notti in un dormitorio e bazzicava nel quadrante della stazione.

L'omicidio si è consumato in una delle zone calde della città, costantemente sotto la lente delle forze dell'ordine che, nonostante svolgano servizi definiti ad "alto impatto", non riescono ad arginare il degrado e la criminalità nelle zona dentro e fuori Termini.