Scontro tra barche all'Argentario, due indagati. Escluso l'utilizzo del pilota automatico

Due indagati, come atto dovuto. Sono i primi dati ufficiali relativi all'indagine sull'incidente avvenuto in mare al largo dell'Argentario, costato la vita ad Andrea Coen, 59enne romano, e che vede attualmente dispersa Anna Claudia Cartoni, anche lei romana. A finire nel registro degli indagati sono Per Horup, danese 58enne alla guida del motoscafo proveniente dall'isola di Giannutri e finito contro la barca a vela Vahiné, condotta da Fernando Manzo, 61 anni imprenditore romano e marito di Anna Claudia Cartoni.

Atto dovuto

L'iscrizione nel registro degli indagati, precisa la stessa procura del capoluogo maremmano, in un comunicato, "è un atto dovuto, in considerazione della necessità di dover esperire accertamenti anche di natura irripetibile. Si rappresenta comunque che gli indagati devono ritenersi presunti innocenti fino al definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile".

La dinamica

Quanto alla dinamica dell'incidente in mare, sono diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti e, spiega sempre la procura, "non è possibile ipotizzare una prima ricostruzione attendibile dei fatti". Al riguardo la procura evidenzia che "non risultano, allo stato, elementi circa la possibilità di utilizzo, da parte di uno dei natanti, del cosiddetto pilota automatico. Parimenti, al momento non risulta che nessuno dei soggetti conducenti fosse in stato di alterazione da sostanze stupefacenti o alcoliche al momento del sinistro".

Le vittime

Nei prossimi giorni sarà effettuato l'esame autoptico dell'uomo deceduto nello scontro, il gallerista romano Andrea Giorgio Coen, 59 anni, e nel frattempo proseguiranno le indagini di polizia giudiziaria condotte dai militari della guardia costiera di Porto Santo Stefano sotto il coordinamento e la direzione della Procura della Repubblica di Grosseto. Continuano nel frattempo le ricerche della donna dispersa in mare, l'ex ginnasta romana Anna Claudia Cartoni, 60 anni, insegnante di ginnastica, giudice federale.