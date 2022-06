Incendio a Roma ovest: attesa informativa in Procura

Sarà il commissariato Aurelio a scrivere e presentare l'informativa relativa al maxi incendio scoppiato nel pomeriggio di lunedì nella zona nord ovest della Capitale. A piazzale Clodio si attendono gli atti per valutare l'apertura di un fascicolo. Un incendio che ha interessato soprattutto il quartiere Casalotti e che ha visto diversi fronti unirsi in un'unica grande emergenza. In particolare le fiamme sono partite da via Bosco Marengo, raggiungendo l'Aurelia. Contemporaneamente dall'area non lontana dal campo rom de La Monachina le fiamme hanno raggiunto Casalotti e in particolare una rimessa di camper.

Le esplosioni

Da qui sono partite le esplosioni. Diverse quelle udite dai residenti. Un numero imprecisato secondo diverse fonti consultate da RomaToday. Sicuramente meno di cinquanta. Ad esplodere sarebbero state delle bombole gpl dei camper posteggiati. Oggetto della relazione sarà la quantificazioni di queste esplosioni e se, nel loro verificarsi, si possano scorgere delle responsabilità. Le conseguenze infatti potevano essere assai più gravi, soprattutto per la presenza nei pressi delle abitazioni. Per fortuna però, oltre ai boati e al fumo sprigionato, le esplosioni non hanno causato danni.

Quartiere avvolto dal fumo

Per tutto il pomeriggio la nuvola di fumo ha avvolto il quartiere, con annessa pioggia di cenere sulle strade. Poco dopo le 18 le fiamme hanno raggiunto un capannone di vestiti in via Borgosesia, il cui rogo per tutta la serata ha ulteriormente spaventato gli abitanti del quartiere. L'altro fronte, quello di Casal Selce, è arrivato a lambire un convento di suore al civico 433, finito anch'esso evacuato per precauzione. E ancora si segnala la caduta di alcuni pali della luce.

Gli intossicati

A causa del fumo che si è sprigionato sono state 35 le persone soccorse dalle ambulanze del 118 accorse sul posto per tentare di dare supporto agli intossicati. Tra loro, secondo quanto si apprende, una donna e un bambino sono stati trasportati in codice giallo al Policlinico Gemelli e quattro agenti di polizia, intervenuti sul posto, sono dovuti ricorrere alle cure mediche. Per tutta la notte, raccontano i residenti, l'odore acre dell'incendio ha investito le abitazioni della zona ed anche per chi non ha dovuto lasciare la propria abitazione dormire è stato pressoché impossibile chiudere occhio.