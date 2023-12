Incendio all'ospedale, la catasta dei rifiuti e il sistema anti incendio: la doppia pista investigativa

La catasta dei rifiuti, anche speciali, lasciati nei pressi dell'ospedale e il sistema antincendio. È su questi due filoni che si stanno concentrando le indagini sul rogo che è scoppiato nel plesso sanitario di Tivoli.

Sulle cause della morte di Romeo Sanna, Pierina Di Giacomo, entrambi di 86 anni, e Giuseppina Virginia Facca di 84 anni ancora non c'è una versione ufficiale. Così come manca anche la conferma sulla presenza di un presunto testimone. Andiamo con ordine.

Le autopsie

Sono state eseguite le autopsie dal medico legale e dal tossicologo nominati per accertare la causa della morte dei tre pazienti deceduti. Secondo quanto trapelato ieri uno di loro sarebbe deceduto per il fumo, gli altri due invece per un malore originato dallo sbalzo di temperature durante i soccorsi.

Cause della morte che, però, la procura e la questura ieri si sono affrettati a smentire con una nota: "Per avere seri elementi su queste cause occorre del tempo e vi sarà il massimo riserbo, sicché possono essere smentite tutte le ricostruzioni (anche fantasiose) offerte, prive di qualunque supporto informativo in possesso della procura e dei medici incaricati". Unico elemento certo è le salme sono ora a disposizione dei familiari per i funerali.

La maxi perizia

Intanto continuano le indagini degli inquirenti attraverso l'ascolto di persone informate sui fatti, l'acquisizione di documentazione e sequestri. "Al momento non ci sono elementi per iscrivere persone come indagate", ha spiegato chi indaga proprio mentre lunedì è stato nominato un consulente tecnico incaricato per eseguire "plurimi accertamenti" che ha già svolto nella serata con "un proficuo sopralluogo".

L'esame non sarà l'unico. "A breve saranno affiancati uno o più ulteriori consulenti", ha sottolineato la questura ribadendo il massimo riserbo sulle indagini. Ma allora su cosa verrà posta la lente di ingrandimento degli investigatori? Le fiamme sarebbero partite dalla catasta di rifiuti, anche speciali, a ridosso dell'ospedale.

I rifiuti e il sistema anti incendio

Ecco perché un focus sul tema appare inevitabile nel fascicolo per omicidio colposo plurimo e incendio colposo. Chi indaga è chiamato a fare luce sulla gestione di quel cortile dove era stoccata l'immondizia. Sul fronte di possibili testimoni, fonti investigative non si sbilanciano rimandando "all'ascolto di persone informate sui fatti" sottolineato nel comunicato.

Altro elemento certo è che la procura ha disposto verifiche su eventuali falle dell'impianto antincendio e sui sistemi di sicurezza. Qui i fari sono puntati anche sul funzionamento, corretto o meno, delle porte tagliafuoco che isolano le varie zone dell'edificio in compartimenti stagni. Hanno tutte fatto il loro dovere? Non sembrerebbe, così come non sarebbero scattati i sistemi di spegnimento automatico con getti d'acqua dal soffitto.

La sicurezza

La Regione, come sottolineato il presidente Rocca, sul tema sicurezza si era già impegnata: "Quello che intanto posso dire, posto che non conosciamo la dinamica e c'è un'indagine in corso, è che la sicurezza negli ospedali per noi è una priorità, non a caso abbiamo già destinato risorse, centinaia di milioni, per l'antincendio e l'antisismica, di cui 12 milioni per l'area di Tivoli, Palestrina, Colleferro e Subiaco". Ma le opere non erano ancora partite.