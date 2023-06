Bimbo morto annegato nella piscina a 3 anni, indagati la madre e i gestori del circolo

Prima svolta nelle indagini sulla drammatica storia di Adamo-Malik, il bambino morto a tre anni annegato in una piscina a Centocelle. Nessuno si era accorto di quanto fosse accaduto, né la mamma né i gestori del locale e adesso la procura, nel fascicolo coordinato dal procuratore Giovanni Conzo e dopo le prime indagini dei carabinieri, ipotizza l'omicidio colposo.

Sul registro degli indagati sono stati iscritti i nomi del direttore e del presidente del centro sportivo di Centocelle, per questioni riguardanti la sicurezza dell'impianto, ma anche della mamma del piccolo. Una prassi per consentire anche altri rilievi.

La tragedia di Adamo-Malik

La tragedia si è consumata il 28 maggio, poco prima delle 20, nel centro di viale della Primavera. Adamo-Malik era con la mamma e altri amici di famiglia della comunità ivoriana per una festa. Adamo-Malik, secondo le ricostruzioni dei carabinieri della stazione di Centocelle e del nucleo operativo della compagnia Casilina, avrebbe vagato per ore da solo. Stando alle immagini delle videocamere si vede il piccolo allontanarsi e giocare. Il tutto senza controlli. Poi sarebbe finito nella zona della piscina dove è annegato.

Le indagini

I titolari del centro, che hanno accusato i familiari e i parenti, sostengono di aver chiesto invano che Adamo-Malik non fosse lasciato da solo e fosse sorvegliato. Di certo c'è che nel momento della tragedia nessuno era presente. Non è ancora certo quando sia rimasto in piscina, sarà l'autopsia prevista nelle prossime ore a dirlo, ma da quando la mamma e gli amici si sono accorti della sua assenza e avrebbero cominciato a cercarlo sarebbero trascorsi circa 40 minuti. Le indagini chiariranno le eventuali responsabilità e la dinamica della tragedia.