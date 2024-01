Acca Larentia: aperta un'inchiesta, oltre 10 indagati. Contestata apologia del fascismo

La procura di Roma ha avviato, dopo le informative arrivate dalle forze dell’ordine, un’inchiesta in relazione ai saluti romani di domenica scorsa davanti all’ex sede dell’Msi di via Acca Larenzia nel corso della commemorazione dei tre giovani uccisi 46 anni fa (qui il video). Nel fascicolo, che vede oltre dieci indagati, si procede per l’ipotesi di apologia del fascismo. Gli investigatori, che hanno esaminato i filmati, hanno identificato un centinaio di partecipanti alla commemorazione. Fra loro anche cinque esponenti di CasaPound.

Apologia del fascismo

"La questura di Roma, cui va il mio plauso, ha assicurato lo svolgimento della manifestazione senza che si verificassero incidenti, privilegiando le attività di osservazione, più proficue per l’acquisizione di elementi utili da sottoporre all’autorità giudiziaria ai fini dell’accertamento dell’eventuale commissione di reati. La stessa questura ha trasmesso alla competente autorità giudiziaria una prima informativa di reato, contestando il delitto di apologia del fascismo a carico di cinque esponenti di Casa Pound, individuati tra i partecipanti, cui seguiranno ulteriori comunicazioni all’esito del riconoscimento e identificazione degli ulteriori convenuti alla manifestazione". Le parole dell ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo all'interrogazione della segretaria del Pd Elly Schlein sulle iniziative in relazione agli eventi accaduti in occasione della recente commemorazione dei fatti di via Acca Larentia.

Saluti romani offesa a vittime

Ministro degli Interni che è intervenuto sui fatti di Acca Larentia anche nel corso della trasmissione L'aria che tira su La7: "I saluti romani durante la commemorazione di Acca Larenzia a Roma sono ''un'offesa che si fa a quelle vittime, che meriterebbero un diverso approccio a distanza di più di 40 anni", con il titolare del Viminale che ha sottolineato che si tratta "di una strumentalizzazione che svilisce e offende quelle vittime".

Saluto romano non ci appartiene

"Chi ha partecipato alle commemorazioni di Acca Larentia con i saluti romani, non appartiene né a Fdi né a Gioventù Nazionale. Queste simbologie non ci appartengono". La destra giovanile rappresentata da Azione studentesca e Gioventù nazionale prende le distanze dai fatti del 7 gennaio, quando un gruppo di militanti di estrema destra ha celebrato le commemorazioni per la strage di Acca Larentia con il saluto romano e il rito del 'presente'. Blocco Studentesco, voce giovanile di CasaPound, ha invece accusato di ipocrisia il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, che aveva preso le distanze dai gesti di stampo neofascista. "Eravamo presenti alle commemorazioni della mattina, quelle con il presidente Rocca - spiega all'agenzia Dire Andrea Catalini, rappresentante di Azione Studentesca Roma, il ramo 'scolastico' di Gioventù nazionale'-. Dalla sua esistenza, dal 2015, Azione Studentesca non ha mai dal utilizzato né incoraggiato saluti romani. Le commemorazioni vengono svolte con rispetto e serenità, senza saluti romani". Per Catalini, quindi, non esiste nessuna zona d'ombra. Secondo il rappresentante di Azione Studentesca e Gioventù nazionale, al contrario "sono stati alcuni organi di stampa ad insinuare che ci fossero dei collegamenti tra l'evento della mattina e quello del pomeriggio, per creare confusione. Ma per chi ha partecipato, per chi segue i nostri social, non c'è nessuna ambiguità: il saluto romano non ci appartiene. Invito a consultare le fonti dirette, i nostri post e i nostri contenuti: sono gesti che non ci appartengono".

Chi fa saluto romano nel 2024 è fuori storia

"È chiaro che chi fa il saluto romano nel 2024 è fuori dalla storia - le parole del leader della Lega Matteo Salvini a Porta a Porta -. Ma fascismo e comunismo sono stati sconfitti dalla storia e impegnare il Parlamento in dibattiti su questo quando la gente ha il problema del mutuo della casa".

Meloni ostaggio del suo passato

Sui fatti di Acca Larentia è intervenuta nuovamente anche la segretaria del Pd Elly Schlein durante una conferenza stampa al Nazareno per l'anniversario della scomparsa di David Sassoli: "Ho chiesto conto al governo riguardo le immagini inaccettabili di Acca Larentia, le risposte non ci hanno soddisfatto per nulla. Continuiamo a pensare che le organizzazioni neofasciste vadano sciolte. L'ambiguità di questa destra è inaccettabile, abbiamo sentito parole del presidente del Senato che tentavano di legalizzare il saluto romano, è un insulto per chi in questo paese ha fatto la resistenza. La presidente del Consiglio deve prendere le distanze altrimenti è ostaggio del suo passato. Per Meloni è sempre colpa di qualcun'altro, mi ricorda quando a scuola rispondevamo alle sollecitazioni con 'specchio riflesso".