Incendio nel deposito Atac: in quattro a rischio processo per il rogo che distrusse 29 bus

Quattro persone rischiano di finire a processo in relazione all'indagine relativa al maxi incendio avvenuto un deposito dell'Atac nella notte tra il quattro e il cinque ottobre del 2021 a Tor Sapienza. In quel rogo in cui andarono distrutti 29 autobus. I pm hanno chiuso l'indagine in cui si procede per incendio colposo.

In base all'impianto accusatorio non sarebbero state rispettate le norme sulla sicurezza del deposito dei mezzi e così gli inquirenti contestano agli indagati omissioni e violazioni delle norme di sicurezza che sarebbero state decisive.

Indagato l'ex dg di Atac

Tra i quattro a rischio processo anche l'ex direttore generale di Atac Franco Giampaoletti. Nel deposito di via Prenestina 605, dunque, si ipotizza una cattiva gestione del parco mezzi. Secondo i rilievi dei carabinieri del Nucleo investigativo di via in Selci dopo il rogo, l'incendio iniziò da un autobus pieno di benzina con le lingue di fuoco che man mano colpirono gli altri autobus.

La ricostruzione

L'innesco sarebbe partito da un corto circuito di un sistema che segnalava un guasto. Secondo quanto ricostruito nell'indagine, quindi, non sarebbero state rispettate le norme per garantire la sicurezza del deposito.

Secondo l'avviso di conclusione delle indagini coordinata dal pm Giovanni Conzo, inoltre, nella valutazione dei rischi sarebbero state omesse la valutazione della possibilità di un incendio nelle aree di sosta dei veicoli e l'installazione di una control room in grado di intervenire prontamente in caso di incendio. Si contesta anche di non aver previsto una procedura che garantisse il distacco dell'alimentazione elettrica in caso di sosta prolungata, che avrebbe evitato quindi il corto circuito e il rogo.