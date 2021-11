Incidenti mortali, Roma maglia nera: 166 vittime nell'anno della pandemia

Roma maglia nera (senza molto sorprese) nel Lazio per la sicurezza stradale. Su 13.300 incidenti stradali che si sono verificati nella regione nel 2020, 10.536 sono avvenuti a Roma, e su 261 vittime, 166 (il 63%) hanno perso la vita sul territorio della Capitale.

I dati sono stati diffusi dall’Istat, che ha confrontato i numeri del 2019, anno pre pandemia Covid, con quelli del 2020, caratterizzato da lockdown ripetuti e da una riduzione della mobilità per tutti. E se la diminuzione degli incidenti, alla luce della ridotta circolazione, è stata inevitabile, le cifre restano comunque molto alte. Soprattutto a Roma.

Analizzando nel dettaglio la situazione della Capitale, i feriti in incidenti sono stati 13.721 contro i 20.524 del 2019; i morti in proporzione sono stati molto meno, perché dai 193 del 2019 si è scesi ai 166 del 2020, mentre il numero generale di incidenti con feriti è passato da 15.401 a 10.536.

Il tasso di mortalità su strada nel 2020 a Roma è del 4,9% contro il 5,8 del Lazio e il 4% della media italiana. Peggio di Roma soltanto Latina, che con 1.234 incidenti, 36 morti e 1.798 feriti totalizza il triste primato di un tasso di mortalità di 5,3. In generale comunque è confermato che la pandemia e le misure adottate per contenerla hanno determinato un consistente decremento del numero di incidenti (-29,7%), delle vittime della strada (-11,5%) e dei feriti (-31,5%) rispetto al 2019, anche se inferiore a quanto registrato a livello nazionale (-31,3% per gli incidenti, -24,5% per le vittime e -34,0% per i feriti).