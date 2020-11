"Sono un Casamonica, vi faccio vedere come si guida": poi si schianta con l'auto contro i cartelli stradali

E' salito sull'auto contro la quale aveva appena avuto un incidente al grido di "spostati sono un Casamonica ora vi faccio vedere io come si guida la macchina”. Una volta salito nella vettura nella quale c'era ancora il conducente ha ingranato la marcia ma si è schiantato contro dei cartelli stradali, poi ha tentato la fuga. E' accaduto nbella zona del Villaggio Olimpico dove i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale hanno arrestato un romano 32enne, nullafacente e con precedenti, con le accuse di tentato sequestro di persona, violenza privata e danneggiamento.

Mentre transitavano in viale XVII Olimpiade, i militari dell'Arma hanno notato l’arrestato allontanarsi velocemente da una utilitaria, coinvolta in un incidente stradale, al cui interno erano presenti due giovani. Dopo averlo bloccato i Carabinieri hanno raggiunto l’auto e identificato anche i due occupanti, due studenti 18enni che hanno raccontato cosa era accaduto.

Il 32enne si era avvicinato alla loro auto e dopo aver aperto lo sportello lato guida, aveva cercato di trascinare fuori dall’abitacolo il proprietario alla guida, tirandolo da un braccio e dicendo “spostati sono un Casamonica ora vi faccio vedere io come si guida la macchina”.

Non riuscendoci, poiché il ragazzo aveva la cintura allacciata, il 32enne gli si è seduto sopra e una volta preso dominio del mezzo ha ingranato la marcia, ha fatto diverse evoluzioni e manovre pericolose, terminando la corsa contro alcuni cartelli della segnaletica stradale. Una volta sceso dal mezzo ha cercato di scappare, prima di essere bloccato dai Carabinieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Portato in caserma, il 32enne che in realtà non era un Casamonica è stato trattenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo, con le accuse di tentato sequestro di persona, violenza privata e danneggiamento. I due giovani, con l’auto ammaccata, sono ritornati a casa, per fortuna senza riportare lesioni.