Incidente su via Nomentana, scontro tra due auto: due feriti

Grave incidente lunedì 11 marzo su via Nomentana a Roma. Due veicoli si sono scontrati violentemente all'altezza dell'incrocio con via Alessandro Torlonia. La collisione è avvenuta intorno alle 22.30.

Incidente via Nomentana

Coinvolte nello scontro una Lancia Y guidata da un 28enne e una Renault Megane guidata da un 22enne. Entrambi cittadini italiani, sono stati portati dal personale del 118 al pronto soccorso: il primo in codice rosso all'Umberto I, il secondo in codice giallo al Santo Spirito. Sul posto i Gruppi Sapienza e Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno chiuso la complanare di via Nomentana da via Torlonia direzione Montesacro.

Auto ribaltata

In corso i rilievi del caso per comprendere esattamente la dinamica. Sequestrati i due mezzi coinvolti nell'incidente, che a quanto si apprende non ha comportato conseguenze particolarmente gravi per i due conducenti, per quanto la Lancia Y a causa del violento impatto si è ribaltata su un fianco. In ogni caso nessuno dei due è in pericolo di vita. Nel sinistro non sono rimaste coinvolte altre persone, ma è stato danneggiato l'impianto semaforico dell'incrocio e un segnale stradale posto lungo la pista ciclabile.