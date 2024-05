Auto fa inversione a U e travolge uno scooter: un ferito

Ha fatto un’inversione a U colpendo in pieno uno scooter che procedeva sul lato sinistro della sua corsia. L’incidente, che ha coinvolto un’auto Toyota Ch-R, guidata da un giovane residente dei Castelli Romani e uno scooter Honda Adv 350, condotto da un uomo residente a Roma, si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato 18 maggio su via dei Laghi, in direzione Appia.

La dinamica

Come ricostruito dalla polizia locale di Ciampino, grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, acquisite con l’assistenza del personale preposto di polizia scientifica, il violento impatto si è verificato all’altezza del sottopasso dell’Acqua Acetosa, a causa di un’improvvisa manovra del veicolo che ha iniziato un’inversione a U colpendo in pieno lo scooter che transitava sul lato sinistro della sua corsia.

Nelle vicinanze si trovava un equipaggio dei vigili del fuoco che, oltre a prestare l’immediata assistenza al ferito, ha allertato la centrale operativa del comando della polizia locale di Ciampino i cui equipaggi si sono recati prontamente sul posto per il coordinamento delle attività di rito. Il vice commissario Alessandro Fortuna, insieme al personale della pattuglia infortunistica, conclusa l’assistenza necessaria al personale sanitario intervenuto e che ha provveduto al trasferimento del motociclista presso il Policlinico Tor Vergata dopo adeguata stabilizzazione, ha acquisito tutte le informazioni utili alla ricostruzione della vicenda. Al giovane alla guida dell’auto è stata ritirata la patente di guida, per la conseguente sospensione. Gli agenti, inoltre, hanno chiuso via dei Laghi.