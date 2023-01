Schianto frontale tra due auto, una donna estratta dalle lamiere

Incidente nella serata di lunedì 23 gennaio in via Archilde Izzi, a Civitavecchia.

L’urto ha coinvolto due auto, che si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Civitavecchia, che hanno aiutato una donna intrappolata all’interno dell’abitacolo a uscire e hanno messo in sicurezza le macchine, una delle due alimentate a gpl.

La donna è stata portata in ospedale per le cure del caso dai mezzi del 118, presenti anche i carabinieri e la polizia locale di Civitavecchia per i rilievi. Al vaglio le cause dell’incidente e l’esatta dinamica.