Ladispoli, uomo investito da un treno: è gravissimo

L'uomo, estratto dai binari dai vigili del fuoco, è stato portato in ospedale in codice rosso dal 118. È in prognosi riservata al Gemelli

È stato investito da un treno della linea Roma-Grosseto, all'altezza di Ladispoli, soccorso e portato in gravissime condizioni in ospedale. È quanto successo intorno alle 5:30 del mattino di oggi, venerdì 27 agosto. Vittima, un romano di 53 anni. A ricostruire la dinamica dei fatti la PolFer. Sul posto anche i vigili del fuoco di Civitavecchia e il personale del 118.

All’arrivo dei soccorsi, l'uomo si trovava sotto il treno ancora in vita, ma in gravi condizioni. I pompieri, con un carro sollevatore, lo hanno disincastrato dai binari e consegnato ai medici. Immediata la corsa al policlinico Gemelli dove il 53enne è ricoverato in rianimazione. Agli inquirenti il compito di ricostruire la dinamica dell'investito. Al momento l'ipotesi di un gesto volontario non viene scartata.

Gli investigatori, oltre ad aver ascoltato già i testimoni presenti, risentiranno anche il macchinista del treno e hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Dalle ore 7:35, fa sapere Rfi, sulla linea Grosseto - Roma, il traffico ferroviario, precedentemente rallentato è tornato regolare dopo l'autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle autorità competenti intervenute sul posto. Si sono registrati rallentamenti fino a 30 minuti per 5 treni regionali e di 10 minuti per 1 treno Alta Velocità. Tre regionali sono stati limitati nel percorso e 10 cancellati.