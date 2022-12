Linea Roma-Viterbo: treno regionale travolge un'auto. Ferita una famiglia

Grave incidente nella mattinata di oggi, giovedì 29 dicembre 2022, a Vitorchiano, comune di Viterno a nord di Roma. Intorno alle 10.30 un treno regionale ha travolto un'auto in corrispondenza di un passaggio a livello, come riporta ViterboToday.

Il bilancio è di quattro feriti. Si tratta di una famiglia composta dai genitori e dai due figli. Tutti sono stati soccorsi dal 118 e ricoverati in ospedale. Uno dei bambini è stato trasportato all'ospedale pediatrico di Roma. Da un primo accertamento, però, sembrerebbe che nessuno versi in gravi condizioni. È in corso la ricostruzione della dinamica dell'incidente avvenuto sulla tratta ferroviaria Roma - Civita Castellana - Viterbo il cui traffico al momento è interrotto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

La fotografia dell'incidente è stata pubblicata sulla pagina Instagram ‘Welcome to Favelas'