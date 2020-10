Schiacciato sotto al trattore con il quale stava lavorando la terra, grave 68enne

E' rimasto schiacciato sotto al trattore con il quale stava lavorando il proprio terreno nell'agro romano. Ad essere trasportato d'urgenza in ospedale un uomo di 68 anni. L'incidente nel pomeriggio di venerdì a Sant'Angelo Romano, Comune cornicolano della provincia nord est della Capitale.

In particolare la chiamata ai soccorritori è arrivata dalla strada provinciale Guidonia-Mentana. Qui per cause ancora al vaglio dei carabinieri, un'anziano è rimasto schiacciato sotto al trattore che si è ribaltato con a bordo il 68enne. Allertati i soccorsi l'anziano è stato trasportato all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli in codice rosso. Sul posto per ricostrurie l'accaduto i carabinieri della Stazione di Sant'Angelo Romano.