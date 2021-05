Incidente sulla funivia Stresa-Mottarone, Roma in lutto per la morte di Serena ed Hesam. La loro storia

Tra i morti del Mottarone ci sono anche Serena Cosentino e Mohammadreza Shahaisavandi, hanno frequentato La Sapienza. Lei vinse un concorso al Cnr, lui si pagava gli studi in un bar gelateria in via Ottaviano

Serena Costantino e Mohammadreza Shahaisavandi, conosciuto dagli amici come Hesam, sono tra le vittime del tragico incidente della funivia Stresa-Mottarone. I due, giovanissimi, erano residenti a Diamante - in Calabria - si erano stabiliti a Roma e studiavano a La Sapienza, e avevano approfittato della domenica libera per vedersi e trascorrere la giornata sul Lago Maggiore.

Serena - 27 anni lo scorso 4 maggio - aveva studiato già completato la Laurea Magistrale in Monitoraggio e Riqualificazione Ambientale a La Sapienza e aveva vinto un concorso come borsista di ricerca al Cnr Istituto di Ricerca sulle Acque prendendo servizio il 15 marzo.

Poi lei si era trasferita a Verbania per l'esperienza con il centro nazionale di ricerca. Il fidanzato, che studiava Ingegneria Civile a La Sapienza, per pagarsi l'Univeristà lavovava nella gelateria Lemongrass in via Ottaviano, nel quartiere Prati, che lo ha ricordato con un post su Facebook: "Perdiamo un amico, una parte importante della nostra famiglia. È stato un onore lavorare con te. Ci hai insegnato a sorridere e non mollare mai di fronte alle avversità della vita e tutto queste battaglie insieme rimarranno per sempre in noi".

A quanto ricostruito, Hesam era andato a trovare Serena a Verbania, si erano rivisti dopo un mese a causa dell'isolamento forzato per Covid, avevano scelto di celebrare il ritorno alla vita con una gita. Doveva essere una giornata di relax, poi la tragedia.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social, tra tutti quelli del gruppo di 'Seidipratiseofficialgroup': "Sono storie maledette che non dovrebbero essere mai raccontate perché semplicemente non dovrebbero succedere. Quella funivia ha lasciato dietro sè un dolore inarrestabile, domande che speriamo avranno una risposta e parole che servono a ben poco! Il nostro rione piange un suo figlio adottivo Hesam Shahisavandi e la sua Serena! Vogliamo immaginarli così, insieme! Abbiamo deciso di non pubblicare nessun post il giorno del loro ultimo saluto, di fermarci un attimo e raccoglierci intorno alle loro famiglie come a formarne una sola", scrive l'amministratrice del gruppo.