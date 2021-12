Incidente sul lavoro, operario resta incastrato con la mano in un macchinario

Incidente sul lavoro in provincia di Roma, a Santa Palomba. Un operaio che lavora in una ditta che produce mascherine è rimasto incastrato con la mano in un macchinario. Sul posto, allertati intorno alle 8 del mattino di lunedì 6 dicembre, sono accorsi i vigili del fuoco con la squadra 22 A di Pomezia e il personale medico del 118.

L'operaio incastrato con la mano all'interno di un macchinario è stato subito soccorso. I vigili del fuoco, con una strumentazione di precisione, lo hanno liberato il assicurandolo ai sanitari presenti sul posto. Non è in pericolo di vita. Da capire le cause dell'incidente.