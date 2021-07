Incidente sul lavoro, stalliere colpito con un calcio da un cavallo: è grave

È in prognosi riservata uno stalliere colombiano di 45 anni, colpito con un calcio al torace dal cavallo che stava accudendo in maneggio ed è stato portato d'urgenza in ospedale. È successo mercoledì pomeriggio a Ladispoli, in via dell'Acquedotto statua.

L'uomo è stato prima portato al pit Ladispoli e poi a Bracciano dove è stato operato per un trauma addominale e toracico con fratture costali multiple e una sospetta lesione splenica con choc emorragico. Sul posto i carabinieri, insieme al personale della Asl, per accertamenti sulla posizione lavorativa dell'uomo.