Incidente sul lavoro a Roma, operaio di 27 anni cade da 5 metri: è in gravi condizioni

Incidente sul lavoro a Roma. Un operaio di 27 anni di origini marocchine è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da una scala, dall'altezza di cinque metri, all'interno di una vasca di contenimento in costruzione. L'incidente è avvenuto in via Giovanni Maria Lancisi, nella zona del Policlinico.

L'uomo ancora cosciente è stato recuperato dal personale dei vigili del fuoco che lo hanno affidato al 118. L'operaio è stato, quindi, trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'Umberto I. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto la polizia di Stato che indaga. Due giorni fa Riccardo Campoli, 69 anni, ha perso la vita mentre stava lavorando in un agriturismo alla Marcigliana: è rimasto schiacciato da un trattore in un agriturismo.