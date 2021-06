Perde controllo dello scooter e finisce contro due auto in sosta: morto 23enne. Indaga la polizia locale

Zakaria El Bendary è morto sul colpo nella notte tra il 7 e l'8 giugno in un incidente stradale in via dei Monti della Valchetta. Sul caso indaga la polizia locale

Zakaria El Bendary, 23 anni, è morto in un incidente stradale a Roma. La tragedia, venuta alla luce dopo il tam tam del quartiere che, saputa la notizia ha invaso le bachece Facebook dei gruppi di Labaro, è avvenuta la notte tra il 7 e l'8 giugno, in via dei Monti della Valchetta all'altezza del numero civico 9, in una strada a senso unico. Un sinistro sul quale la polizia locale di Roma Capitale sta indagando.

Secondo quanto ricostruito da RomaToday, Zakaria El Bendary, nato a Roma e di origini egiziane, era a bordo sul suo Honda Sh quando - per motivi ancora da appurare - avrebbe perso il controllo del mezzo dopo essere venuto a contatto con una Smart guidata da un ventenne romano, findendo quiandi la sua marcia contro due auto parcheggiate, una Fiat 500 e una Nissan Juke. Fatale l'impatto. Il 23enne è morto sul colpo.

La salma di Zakaria El Bendary, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stata quindi portata al Gemelli. Il 20enne alla guida dalla Smart, sotto choc, è stato portato in ospedale e sottoposto come da prassi ai test di alcol e droga i cui risultati sono stati negativi. Ad indagare sulla dinamica del sinistro, gli agenti del Gruppo Nomentano, arrivati sul posto e supportati dai colleghi del gruppo Cassia intorno alla mezzanotte.

Dai primi rilievi è emerso subito che i due veicoli, lo scooter di Zakaria e la Smart procedevano sullo stesso senso di marcia anche perché, ricordiamo, via dei Monti della Valchetta è una strada a senso unico. La morte di Zakaria El Bendary, che viveva proprio a Labaro, ha scosso molti. Diversi i commenti sui social che lo ricordano come un "ragazzo d'oro". Il quartiere si è stretto nelle condoglianze alla famiglia.