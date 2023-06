Manuel morto a 5 anni travolto dall'auto guidata dagli YouTuber: l'ipotesi della sfida sul web finita in tragedia

Stavano girando un video, uno di quelli tipo "50 ore in macchina", come una delle tante sfide estreme già fatte. Erano in cinque in auto, tutti giovani ventenni e del gruppo 'The Borderline', YouTuber che intrattengono i loro follower con le loro sfide. E proprio una di quelle è finita in tragedia ieri, all'Axa di Casal Palocco, hinterland del X Municipio.

Il gruppo, a bordo di una Urus Lamborghini, presa a noleggio da due giorni, ha travolto una SmartForFour con a bordo una mamma e i suoi due figli. Per Manuel, 5 anni, non c'è stato nulla da fare. Il piccolo è morto durante il trasporto in ospedale. La sorella di tre anni è grave. Uno scontro violentissimo e un bilancio drammatico. Il fatto è avvenuto alle 15.45 in via Archelao di Mileto, all'incrocio con via di Macchia Saponara, nel pomeriggio di ieri. La dinamica è ancora al vaglio ma i sospetti della challenge su YouTube sono forti. Sul posto è intervenuto il personale del 118 oltre ai carabinieri e agli agenti della Polizia Locale.

La sfida su YouTube

Secondo una prima ricostruzione il gruppo di giovani a bordo del suv potrebbero essere stato distratto dai telefonini o dalle videocamere usati per girare un filmato che sarebbe poi diventato virale. Alcuni spezzoni, infatti, erano già stati girati e diffusi su Instagram e TikTok prima di essere rimossi. "Giorno due senza scendere della macchina, oggi McDonald's e domani BurgerKing. Domani esco che sono questo toro", dice uno dei ragazzi, quello che nel filmato si vede al volante riprendendo anche l'altro amico al posto del passeggero.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, le forze dell'ordine hanno sequestrato i telefonini dei giovani a bordo della Lamborghini, per verificare chi stava girando in quel momento il video, già acquisito dagli investigatori. A confermare questa ipotesi proprio due filmati comparsi in rete in cui uno dei giovani afferma: "Secondo giorno in Lamborghini, per adesso tutto bene".

L'altro video

In un altro video, diffuso circa cinque ore prima del terribile incidente, uno dei due componenti del gruppo dei 'The Borderline' ironizza sulla potenza e la bellezza della Lamborghini, proprio quella presa a noleggio, arrivando addirittura a sbeffeggiare i proprietari delle Smart, lo stesso modello di auto con la quale hanno avuto l'incidente costato la vita a Manuel. Una drammatica coincidenza.

La ricostruzione

Le condizioni di Manuel, dopo l'incidente, sono apparse subito disperate. Il piccolo quando sono arrivati i soccorsi era già in arresto cardiaco. I sanitari hanno, quindi, praticato il massaggio cardiaco e dopo averlo rianimato lo hanno trasportato all'ospedale Grassi di Ostia. Una corsa disperata che però è risultata vana: i medici del Pronto Soccorso non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

In serata in ospedale si è recato il padre per riconoscimento della salma. Nell'incidente anche la madre, 29 anni, e la figlia di tre anni sono rimaste ferite. Le due sono state trasportate in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio. Sono gravi ma sembra scongiurato il pericolo di morte.

I mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro e la polizia locale ha proceduto con i rilevi. Come da prassi il conducente alla guida del suv della Lamborghini è stato sottoposto al test della droga e dell'alcol, quest'ultimo risultato negativo. Ora gli inquirenti dovranno accertare chi fosse davvero al volante, a quale velocità viaggiassero le auto coinvolte e se le condizioni del manto stradale, anche alla luce delle forti piogge di questi ultimi giorni, possano avere inciso nella dinamica dell'incidente. La dinamica poi chiarirà come è avvenuto l'impatto improvviso e devastante e il perché dell'assenza dei segni di frenata.

Il dolore

"Mi unisco al dolore dei familiari del piccolo che ha perso la vita nel tragico incidente di oggi a Casal Palocco. Mi auguro che la madre e la sorellina possano rimettersi presto e che le forze dell'ordine accertino quanto prima le responsabilità di quanto è accaduto", ha scritto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri su Twitter.

"Nella capitale il bilancio delle vittime della strada continua a crescere giorno dopo giorno - denuncia il presidente del Codacons Carlo Rienzi - Ai 150 morti registrati nel 2022 si aggiungono i 73 decessi avvenuti sulle strade capitoline da inizio anno ad oggi, per un totale di 223 morti nell'ultimo biennio. Dati drammatici che dimostrano come a Roma non si sia fatto abbastanza sul fronte della sicurezza stradale".