L'incidente di Casal Palocco: "Continuavano a filmare anche dopo che Manuel era morto"

"Dopo l'incidente continuavano a filmare. Il papà di un altro bambino li ha ripresi e ha discusso con i ragazzi". A raccontarlo è un amico della famiglia Proietti e papà di un amichetto di scuola di Manuel, il piccolo di cinque anni morto nell'incidente stradale di Casal Palocco. Matteo Di Pietro, youtuber dei 'TheBorderline' era al volante della Lamborghini presa a noleggio.

Il ragazzo, 20 anni, è indagato per omicidio stradale ed è risultato positivo ai cannabinoidi. La sua posizione, quindi, si è aggravata anche se l'arresto non è scattato perché la positività non è alta e potrebbe aver consumato la droga nei giorni precedenti.

Il video dopo l'incidente

Mentre gli inquirenti indagano sulla dinamica, emerge un altro dettaglio. Ci sarebbe un video che gira da ieri nelle chat dei residenti. Un uomo che urla, la Smart accartocciata e la Lamborghini distrutta. Di spalle, in primo piano, un ragazzo con la t shirt targata The Borderline e con un cellulare in mano. Continuavano a filmare, a disastro avvenuto.

"Filmavano e il bimbo era morto. Siamo distrutti, questa macchina sfrecciava da giorni. Andavano fermati". Queste le parole che i cittadini del quartiere ripetono arrivando sul posto. "Questa macchina sfrecciava da giorni. Mi è rimasta impressa perché era molto bella come auto, ma dentro di me, vedendo alla velocità in cui andava, ho pensato: questi se prendono qualcuno lo uccidono", dice una signora della zona. Nel video in questione si vedono alcuni passanti inveire contro i ragazzi che erano a bordo della 'Lambo'. "Ma che c...o hai fatto?" urla un signore che viene trattenuto dalla folla radunata sul posto.

I commenti sul web

E sul web, sul canale YouTube dei 'TheBorderline', i commenti di sdegno si rimbalzano. "Vi propongo una challenge! Un'ora dentro una stanza, solo voi ed il padre di Manuel". "Vivete ogni giorno come se tutto fosse un gioco, senza immaginare minimamente che i vostri livelli di energia non sono quelli di un gioco", scrive un'altra utente. "Povero Manuel siete responsabili di quanto è successo non è importante. È questo ostentare challenge estreme per fare soldi, legando a voi follower decerebrati, che è vomitevole. Studiate e andate a lavorare. Perché questi giochi ridicoli sono finiti", ancora un altro commento.