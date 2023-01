Vincenzo Testa: il carabiniere in servizio a Roma morto in un incidente sulla Casilina

Si chiamava Vincenzo Testa e prestava servizio a Roma il carabiniere di 46 anni morto in un incidente stradale lungo la via Casilina, tra Venafro (in Molise) e San Pietro Infine (provincia di Caserta).

Originario di Capriati al Volturno, la notizia della perdita del militare dell'arma ha colpito la piccola comunità del comune della provincia di Caserta: "Capriati perde una delle persone più belle della nostra collettività la cui vita è stata sempre improntata ad onestà e laboriosità - ha commentato con grande dolore il sindaco di Capriati Rocco Marcaccio -. A nome di tutta l’amministrazione comunale e della comunità esprimo la vicinanza alla famiglia per testimoniare la stima e l'affetto nei confronti di Vincenzo. Era un giovane di alto valore morale che lascia un vuoto incolmabile”.

Il militare dell'Arma si stava recando nel capoluogo laziale per il proprio turno di lavoro quando la sua automobile è entrata in collisione con un’altra vettura. L’impatto è stato molto violento. Per Testa non c’è stato praticamente nulla da fare. L’altro automobilista, invece, è stato portato in ospedale ad Isernia con l’ambulanza.

Il sindaco ha già annunciato che, per il giorno dei funerali, sarà dichiarato il lutto cittadino.