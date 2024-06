Incidente a Lariano, scontro tra tre auto: una vettura sale su un'altra. Un morto e sei feriti

Un morto, un ferito grave e altre cinque persone, tra cui due bambini, portate in ospedale. È il bilancio del drammatico incidente avvenuto tra tre auto alle porte di Roma, a Lariano, nel pomeriggio di domenica 9 giugno. A perdere la vita Vincenzo Dorascenzi, 86 anni e residente a Paliano, che stava tornando a casa a bordo della sua Fiat Panda che nell'impatto è salita sopra una Jeep Renegade che trasportava una famiglia.

Sul posto i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri di Lariano e della compagnia di Velletri. L'incidente è avvenuto intorno alle 16:30 in via Ariana 331, tra via Redina Ricci e via Arcioni.

A scontrarsi per cause ancora al vaglio sono state un Fiat Panda, guidata da Vincenzo Dorascenzi che è morto sul colpo, una Jeep Renegade con a bordo una famiglia e due bambini, tutti portati all'ospedale di Ariccia in codice giallo e una Mercedes con al voltante un uomo di 51 anni e una 35enne. Il conducente è stato elitrasportato al San Camillo, lei all'ospedale di Velletri in codice giallo.

Nell'impatto la Fiat Panda è salita sulla Jeep. La strada è stata bloccata per tre ore. Saputa la notizia della morte del signor Dorascenzi, Paliano si è listata a lutto. "Persona gentile e cordiale sempre sorridente e disponibile. Il cielo ha guadagnato un nuovo angelo, la terra ha perso una persona meravigliosa. Buon viaggio lassù tra le stelle, carissimo Vincenzo", il messaggio su Facebook di Fabrizio, un amico.

65 morti sulle strade

Sono 65 i morti sulle strade di Roma e del Lazio da inizio anno. Prima di Vincenzo Dorascenzi aveva perso la vita un ventenne di nazionalità spagnola, a Roma per l'Erasmus, è morto investito su via Appia Nuova, all'altezza di via Pizzo di Calabria, nella zona di Capannelle. L'incidente poco dopo le 4 di domenica. A travolgerlo una Fiat 500 condotta da un giovane di 22 anni che si è fermato prestando i primi soccorsi.

Prima ancora, nella mattinata del sei giugno a Tor Tre Teste Gary Peconi, 45 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 4 su via di Tor Tre Teste, all'altezza della rotatoria di viale Enzo Ferrari.

Lo scorso quattro giugno, invece, Valter Grossi, un uomo di 65 anni, era morto dopo uno scontro che aveva coinvolto una moto e due auto. La tragedia stradale, in quella circostanza, era avvenuta sulla cosiddetta bretella della A24, in direzione Roma, fra le uscite Tor Cervara e viale Togliatti.

Daniele Iammartino, invece, è morto a 33 anni dopo tre giorni di agonia in ospedale. L'uomo, papà di una bambina, era stato investito da un'auto lo scorso tre giugno, tra via Guglielmo Fioramonti e la via Casilina, all'altezza del comune di Labico alle sei del mattino.