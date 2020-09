Incidente Villa Torlonia: scontro auto moto all'incrocio, gravissimo centauro

E' in gravi condizioni il motociclista di 23 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto oggi, martedì 29 settembre, nella zona di Villa Torlonia. Alle 12.30 una Cinquecento L proveniente da via Siracusa si è scontrata con una moto Ktm proveniente da via Spallanzani.

La due ruote ha centrato lateralmente la vettura condotta da una donna. Il motociclista è finito sbalzato, finendo sull'asfalto. Gravissime le sue condizioni: è stato trasportato all'ospedale San Giovanni in codice rosso.

Sul posto i primi ad intervenire sono stati gli agenti della polizia di stato. Rilievi affidati alla polizia locale, II gruppo Sapienza. Al momento dell'impatto i semafori erano non funzionanti. Gli agenti hanno sentito i numerosi testimoni presenti al momento dell'incidente.