Perde il controllo della Jeep e finisce contro il palo della luce: morto 65enne

Tragedia alle porte di Roma. Nella serata di ieri, sabato 28 agosto, un uomo di 65 anni è morto in un incidente stradale avvenuto in località Villa Adriana. A bordo della su Suzuky Jimny, l'uomo stava percorrendo via Maremmana inferiore quando ha perso il controllo del mezzo. Lo stesso è finito prima contro un palo della luce e poi ribaltato.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118. Per liberarlo dall'auto sono dovuti arrivare i vigili del fuoco e una volta estratto vivo sono cominciati lunghi tentativi per provare a rianimarli. Tentativi vani perché l'uomo è morto.

Ad indagare sono i carabinieri della stazione di Tivoli Terme che non escludono l'ipotesi del malore alla guida.