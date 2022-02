Incidente ad Ostia: investita sulle strisce pedonali, vigilessa in ospedale

Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta da uno scooter che stava sorpassando la fila di auto fermatesi per far passare il pedone. A rimanere ferita una vigilessa in quel momento libera dal servizio. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 9:00 di mercoledì mattina ad Ostia.

L'intervento degli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale su lungomare Duilio, altezza piazzale Mediterraneo per un sinistro che ha visto uno scooter Yamaha 125, condotto da un ragazzo di 19 anni, investire una donna italiana di 57 anni. Rimasta ferita la vigilessa è stata trasportata all'ospedale Grassi di Ostia in codice rosso: per lei qualche frattura, soprattutto danni al viso, non versa in gravi condizioni.

Dai primi rilievi eseguiti dai caschi bianchi del comando lidense sembra che la donna stesse attraversando sulle strisce, quando è stata colpita dal motoveicolo mentre sorpassava altri mezzi che si erano fermati per far attraversare la 57enne, la quale è risultata essere poi essere una agente della polizia locale del X Gruppo, in quel momento fuori servizio.