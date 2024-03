VIDEO | Travolto da un'auto sulle strisce pedonali, il pirata della strada ripreso dalle telecamere

Falciato in pieno da un'auto grigia mentre attraversa sulle strisce pedonali con il semaforo verde per oltrepassare la strada. Un incidente stradale con omissione di soccorso. Un pirata della strada immortalato dalle telecamere mentre travolge il ragazzo - un 24enne residente a Torre Angela - che non riesce a evitare l'impatto. Ferito con le ossa rotte il giovane è stato trasportato con 40 giorni di prognosi al policlinico Tor Vergata. Sporta denuncia l'investitore è ancora ricercato dalla polizia locale, che indaga sull'accaduto.

Risalente alla notte dello scorso 3 marzo i familiari del ragazzo hanno diffuso un appello tramite il nostro giornale ed hanno poi reso pubblico un video in loro possesso che riprende le fasi dell'incidente.