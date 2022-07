A 300 chilometri orari sul raccordo: il video prima dello schianto. Così ha perso la vita un 21enne

Un'auto che sfreccia ad altissima velocità sul grande raccordo anulare di Roma. Un video notturno, ripreso dal passeggero della super car dove il cruscotto arriva a segnare quasi 300 chilometri orari. Poi le urla e lo schianto, con le immagini che terminano bruscamente. In sottofondo musica rap. Sono choccanti le immagini di un video divenuto virale sui social che mostra i minuti precedenti a quelli il cui il conducente della vettura (una Audi R8 coupè) ha perso la vita.

La tragedia stradale si è consumata la sera di lunedì scorso. A perdere la vita un 21enne romano, Immagini girate dall'amico della vittima, rimasto gravemente ferito assieme ad una ragazza che si trovava sul sedile posteriore della super car.

Un video che parla da solo, con il conducente che sfreccia sulla corsia interna del grande raccordo anulare, superando veicoli a destra e sinistra e sfiorando pericolosamente le vetture che lo precedono. Poi lo schianto fatale.

L'incidente stradale è avvenuto nella prima serata di lunedì 18 luglio all'altezza del chilometro 37 e 500 del raccordo anulare. Dopo lo scontro contro il guardarail l'auto si è cappottata più volte per poi carambolare contro un'altra vettura, guidata da una donna incinta. Drammatiche, invece, le condizioni dei due giovani a bordo dell'Audi. Il conducente e il suo amico sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco della squadra 21 A di Frascati.

Poi la corsa in ospedale. Arrivato al policlinico di Tor Vergata, però, il cuore del 21enne ha smesso di battere. Troppo gravi le ferite riportate. Il suo amico, che poco prima aveva girato il video, è stato portato al policlinico Casilino in codice rosso in prognosi riservata.