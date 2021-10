Incidente a Roma Nord, carambola tra tre auto e una moto: grave un uomo

Incidente stradale a Roma nord nella mattinata del 15 ottobre, che ha mandato in tilt il traffico nella zona di Ponte Milvio, tra Corso Francia e Tor di Quinto alle 10 di oggi. A scontrarsi, per cause ancora da appurare, in viale di Tor di Quinto, all'altezza di via Civita Castellana, tre auto e una moto. Ad avere la peggio un uomo in sella da una Yamaha, portato in ospedale in codice rosso dal personale medico del 118.

Contusi lievemente le persone al volante delle tre vetture coinvolte, una Dacia Duster, una Jeep Renegade e una Opel Corsa. Gli agenti del XV Gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale hanno svolto i primi rilievi scientifici, sequestrando i mezzi come da prassi. Da chiarire le cause della carambola. Per permettere i rilievi la strada è stata chiusa temporaneamente - e poi riaperta - tra via Pietro Lupi e Piazzale di Ponte Milvio.