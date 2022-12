Incidente viale Togliatti: si scontrano auto e scooter, morto un 27enne

E' morto sul colpo dopo un violento scontro con un'auto. A perdere la vita un ragazzo di 27 anni. L'incidente stradale nella notte di mercoledì, su viale Palmiro Togliatti, in zona Quarticciolo.

La tragedia è avvenuta intorno alle 23:30 del 14 dicembre quando lo scooter Yamaha XMax condotto da un 27enne ucraino si è scontrato violentemente con un'auto all'altezza di via Ostuni. Scaraventato dalla sella del mezzo a due ruote le condizioni del giovane sono apparse da subito disperate. Intervenuto sul posto il personale del 118 nulla ha potuto, se non accertare il decesso dello scooterista.

Fermatosi a chiamare i soccorsi, l'automobilista è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito. Svolti i rilievi scientifici, starà ora agli agenti del V gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale accertare l'esatta dinamica dell'incidente stradale.

Rider investito da automobilista drogato alla guida

Un incidente stradale, l'ennesimo sulle strade della Capitale, che segue di meno di 24 ore un'altra tragedia dove a perdere la vita è stato un rider indiano di 28 anni. Anche in questo caso per lo scooterista è risultato fatale uno scontro con un'auto - una Fiat 500 - avvenuto in via Santi Cosma e Damiano, in zona Tomba di Nerone a Roma Nord. Il conducente della vettura, un 22enne, è risultato positivo al test sugli stupefacenti. E' accusato di omicidio stradale.