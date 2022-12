Si ribalta con l'auto e finisce fuori strada

Ha perso il controllo dell'auto durante il ritorno a casa dal pranzo di Santo Stefano e si è ribaltato. Vittima dell'incidente un uomo di 80 anni. A dare l'allarme alcuni automobilisti che hanno notato la scena in via terme di Traiano, direzione Allumiere, trecento metri dopo il bivio per le terme Taurine.

L'uomo era al volante della sua Nissan Micra quando è finto fuori strada. I vigili del fuoco di Civitavecchia arrivati sul posto hanno liberato l'uomo incastrato all'interno e lo hanno affittato alle cure del personale sanitario del 118 giunto sul posto. Presenti anche i Carabinieri di Civitavecchia per i rilevamenti del caso. Apparentemente l'uomo non sembrava versare in gravi condizioni.