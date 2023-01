Furgone finisce dentro un negozio dopo scontro con un'auto

Si è letteralmente schiantato dentro un negozio un furgone rimasto coinvolto in uno scontro con un'auto. L'incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio al Quadraro.

In particolare sono stati gli agenti del VII gruppo Tuscolano della polizia locale di Roma Capitale ad intervenire intorno alle 14:00 del 9 gennaio in viale Spartaco. Qui un furgone ed una Bmw si sono scontrati per cause in via di accertamento con il primo veicolo che è poi finito letteralmente dentro un emporio gestito da cittadini cinesi dopo aver invaso il marciapiede.

Feriti entrambi i conducenti, i due sono stati trasportati dalle ambulanze del 118 in ospedale in codice arancione. A parte la paura, nessun'altra persone è rimasta ferita.