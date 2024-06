Incidente in viale Somalia, anziana investita da una betoniera: è grave

Una anziana è in gravi condizioni dopo essere stata investita da una betoniera. È quanto successo nella mattinata di giovedì 20 giugno, intorno alle 10.30 in viale Somalia 39.

Sul posto gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale. La vittima, 74 anni, è stata trasportata in codice rosso al policlinico Umberto I. L'uomo alla guida della betoniera Iveco, senza carito, è stato portato all'ospedale Villa San Pietro in codice giallo. Si tratta di un uomo di 64 anni. In corso accertamenti per risalire all'esatta dinamica del sinistro.