Investito in pieno giorno nel cuore di Don Bosco, caccia al pirata della strada

Giovedì mattina, 3 febbraio, viale San Giovanni Bosco, all'altezza di piazza dei Consoli, cuore pulsante del quartiere. Mancano pochi minuti a mezzogiorno e Carmelo, 82 anni a novembre, è fuori per la sua solita passeggiata mattutina. Sta attraversando la strada, dal lato di via Ponzio Cominio, quando all'improvviso un'auto lo investe, facendolo cadere a terra. Pochi attimi e attorno a Carmelo si forma un capannello di persone per aiutarlo. Nel frattempo l'auto si dilegua, fugge, senza che nessuno (o quasi) prenda il numero della targa.

E' la cronaca di quanto accaduto giovedì scorso nel popoloso quartiere del VII municipio. Carmelo è stato trasportato al San Giovanni e si trova attualmente in coma, in gravissime condizioni. Sui social i parenti hanno lanciato un appello per rintracciare chi l'ha investito. Sì, perché al momento dell'investitore non c'è traccia. "Qualcuno ha preso il numero della targa - riferisce a RomaToday Francesco, il figlio di Carmelo - ma al momento non abbiamo novità dai vigili".

Lui stesso, ieri, sabato 5 febbraio, si è recato sul luogo dell'investimento per chiedere se qualcuno avesse visto qualcosa. "A quell'ora, in una strada così frequentata, mi sembra assurdo nessuno abbia visto quell'auto e possa fornire qualche informazione", aggiunge. Nessuno però gli ha dato notizie utili. Da qui l'appello attraverso il nostro giornale: "Chi ha visto si faccia avanti, ci contatti. Ogni informazione, anche minima, può essere utile ad individuare l'investitore". In effetti che qualcuno possa aver visto qualcosa appare probabile. "A quell'ora e in quel punto c'è sempre tanta gente in giro - aggiunge -. I negozi erano tutti aperti". E all'investitore l'appello è quello di costituirsi.

Altro aspetto, apparentemente inspiegabile, è relativo a come possa avvenire un investimento e un'auto fuggire, in un tratto di strada così stretto. "Ieri (sabato, ndr), ho assistito io stesso ad una scena in cui un'auto, dopo essere rimasta incolonnata, ha provato a ripartire a tutta velocità, ma per dimensioni della strada e presenza delle auto è stato impossibile. Mi chiedo come sia stato possibile correre al punto da investire un anziano che stava attraversando la strada".