Incidente a Colli Aniene: bambina di 11 anni investita sulle strisce davanti alla scuola

Investita sulle strisce pedonali davanti alla scuola da un suv. L'incidente stradale è avvenuto martedì mattina a Colli Aniene dove una ragazzina di 11 anni è stata colpita dalla vettura condotta da un uomo di 40 anni, fermatosi poi a chiamare i soccorsi. Il sinistro, intorno alle 8:00, durante l'orario d'ingresso alla vicina scuola Scalarini. Scaraventata sull'asfalto, l'adolescente è stata affidata alle cure del personale del 118 e trasportata dall'ambulanza in codice arancione al policlinico Umberto I.

In particolare la studentessa è stata investita mentre si trovava su viale Sacco e Vanzetti, all'altezza di via Giuseppe Scalarini davanti a decine di studenti e genitori che stavano accompagnando i loro figli a scuola. Colpita da una Hyundai Tucson, sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale, che dopo aver eseguito i rilievi scientifici stanno terminando gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Situazione inammissibile

L'incidente ha trovato il commento delle associazioni di quartiere, per la sicurezza e la mobilità sostenibile che in una nota denunciano: "Il 26 settembre 2023 davanti alla scuola Scalarini dell’istituto Balabanoff, in viale Sacco e Vanzetti a Colli Aniene, è stata investita una studentessa di 11 anni mentre attraversava sulle strisce pedonali in entrata a scuola. È inammissibile - scrivono in una nota congiunta le associazioni Gruppo di Lavoro Mobilità Sostenibile IV Municipio, Salvaiciclisti Roma, Cdq Colli Aniene Bene Comune, Associazione I Nostri Figli al Centro della Squola Streets For Kids Clean Cities e Bike to school Roma - che alunne e alunni non possano spostarsi in sicurezza nei percorsi casa-scuola e negli attraversamenti in entrata e uscita, nel quartiere e nelle strade cittadine. Non possiamo accettare che i nostri figli rischino la vita ad ogni attraversamento. Le istituzioni devono dare una risposta immediata: servono da subito strade scolastiche, attraversamenti sicuri, controlli, serve urgentemente la diffusione di una cultura della strada rispettosa e sicura".

Sit in il 3 ottobre

Proprio per sensibilizzare le autorità e i cittadini ad una maggiore sicurezza, alle 7:45 del prossimo 3 ottobre, davanti alla scuola Scalarini al civico 112 di viale Sacco e Vanzetti le associazioni di quartiere, per la sicurezza e la mobilità sostenibile "si uniscono per manifestare con l’iniziativa “I Cuscinetti a Colli Aniene” per sensibilizzare gli automobilisti al rispetto degli attraversamenti pedonali, nonché sollecitare le amministrazioni locali e il municipio ad intervenire realizzando infrastrutture apposite (attraversamenti rialzati, cuscini berlinesi, strade scolastiche) che rendano le strisce più visibili e garantiscano la sicurezza a chi attraversa. Servono da subito interventi e serve urgentemente la diffusione di una cultura della strada rispettosa e sicura. “Solo Frenate Dolci” dice il cartello. Chi guida con prudenza, rispettando i pedoni e i limiti di velocità contribuisce a mettere in sicurezza ragazze e ragazze, il futuro di una città a misura di persona".