Incidente viale Regina Margherita: Smart abbatte palo del semaforo

E' finita contro il palo del semaforo abbattendolo. Tanto rumore ma per fortuna nessun ferito. L'incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì al Nomentano. Sono stati gli agenti del II gruppo Sapienza della polizia locale di Roma Capitale a intervenire in viale Regina Margherita, altezza incorcio via Giovanni Battista Morgagni per un incidente stradale che ha visto coinvolti un'auto e uno scooter.

Secondo i primi accertamenti dei caschi bianchi il conducente di una Smart, per evitare l'impatto con un Piaggio Beverly è salito su un marciapiede e ha abbattuto un semaforo. Nessuno è rimasto ferito.