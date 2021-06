Incidente viale Regina Margherita: scontro auto-scooter, fermi i tram delle linee 3 e 19

Mattinata di disagi per gli utenti dei tram 3 e 19 con i convoglio fermi un'ora per un incidente stradale avvenuto in viale Regina Margherita. Il sinistro poco dopo le 7:00 all'altezza di via Giovanni Battista Morgagni. Due i mezzi coinvolti nello scontro, un'auto ed uno scooter, ad avere la peggio la conducente del mezzo a due ruote, affidata al personale del 118 e trasportata in ospedale con l'ambulanza.

La richiesta d'intervento agli agenti del II Gruppo Sapienza della Polizia Locale di Roma Capitale alle 7:10 all'altezza del civico 269. Al fine di consentire l'intervento dei soccorritori le linee 3 e 19 dei tram sono state interrotte per circa un'ora sia nella tratta Trastevere-Gerani (con servizio limitato a piazza Galeno), sia in direzione Valle Giulia- Risorgimento (con i tram limitati a Porta Maggiore).

Terminati gli accertamenti da parte dei 'caschi bianchi', con l'ausilio dei carabinieri, le linee 3 e 19 sono state ripristinate alle 8:10 con inevitabili e ritardi.