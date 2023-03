Incidente in viale Regina Margherita, scontro tra auto e scooter: grave un giovane

Un ragazzo di 21 anni è in gravi condizioni in ospedale, dopo un incidente stradale avvenuto in zona Salario nel tardo pomeriggio di venerdì 24 marzo. L'impatto è avvenuto intorno alle 18:45 circa all'altezza di viale Regina Margherita, in zona piazza Morgagni. Sul posto la polizia locale del II gruppo Sapienza e il 118.

Il giovane è stato portato in ambulanza all'Umberto I, non è in pericolo di vita. Il conducente della Fiat 600 si è fermato per prestare i primi soccorsi. Si indaga sulla dinamica dello scontro.