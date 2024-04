Incidente viale Parioli: si scontrano Smart e motorino, grave 17enne

Incidente stradale ai Parioli. Uno scooter e un'auto si sono scontrati per cause in via di accertamento. Ad avere la peggio il passeggero del motorino, un 17enne, trasportato in gravi condizioni in ospedale. L'incidente nel pomeriggio di giovedì.

Sono state le pattuglie del II gruppo della polizia locale di Roma Capitale a intervenire intorno alle 17:30 all'altezza del civico 12 di viale Parioli. Sul posto un motorino Scarabeo Aprilia e una Smart Fortwo. Ferito in terra il passeggero dello scooter, affidato alle cure del personale del 118 è stato trasportato in codice rosso al policlinico Umberto I, grave non sarebbe in pericolo di vita.

Illeso il 17enne alla guida dello Scarabeo, così come la ragazza di 19 anni che stava conducendo la citycar. Eseguiti i rilievi scientifici i caschi bianchi del gruppo Parioli stanno terminando gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro.