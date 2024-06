Incidente sulla Togliatti, ambulanza si ribalta dopo scontro con un'auto. Ferito conducente del 118

Il conducente di un'autoambulanza è rimasto ferito a Roma in un'incidente con un'auto avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 30 giugno, in via Serafini incrocio con viale Palmiro Togliatti.

Sul posto i vigili del fuoco della squadra Tuscolano II, che hanno estratto l'autista dell'ambulanza ferito, poi trasportato dal 118 in ospedale. L'autista della vettura coinvolta nello scontro non risultava ferito, ma è stato accompagnato in ospedale dato che era in stato di shock. Sul posto anche i carabinieri, il 118 e la polizia locale di Roma Capitale per i rilievi del caso.