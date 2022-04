Incidente all'Eur: frontale tra auto

Estratta dall'abitacolo della vettura ribaltata dopo l'urto con un'altra vettura è stata trasportata in codice rosso in ospedale. A rimanere ferita una automobilista, coinvolta in un incidente stradale all'Eur. Il sinistro nella tarda mattina di domenica scorsa.

L'intervento dei soccorritori intorno alle 12:30 del 24 aprile in viale dell'Oceano Atlantico. Qui, all'intersezione con via Rhodesia due auto, una Citroen C3 ed una Toyota Aigo, si sono scontrate frontalmente per cause ancora in via di accertamento, con una delle vetture che ha terminato la propria corsa ribaltata sul fianco sinistro. Incastrata nell'abitacolo, la 42enne alla guida della macchina cappottata sul lato guida è stata estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco.

Affidata alle cure del personale 118 Florida Care la donna è stata trasportata dall'ambulanza in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici e ricostruire la dinamica del sinistro gli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale.